Ein 62-Jähriger ist in Oberfranken mit seinem Auto von der Straße abgekommen …

Auto kommt von Straße ab und fängt Feuer – Fahrer stirbt Ein 62-Jähriger ist in Oberfranken mit seinem Auto von der Straße abgekommen …

Auto kommt von Straße ab und fängt Feuer – Fahrer stirbt Ein 62-Jähriger ist in Oberfranken mit seinem Auto von der Straße abgekommen …

Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa