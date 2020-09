Auffahrunfall legt A93 bei Weiden lahm

Ein Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen hat gestern Mittag auf der A93 bei Weiden für ordentlich Verkehrschaos gesorgt.

In Fahrtrichtung Hof musste ein Autofahrer aus Regensburg kurz vor der Anschlussstelle Weiden-Nord verkehrsbedingt stark abbremsen. Die beiden hinter ihm fahrenden Autos konnten aufgrund zu geringen Abstands nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf den Regensburger auf. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die A93 musste in Richtung Hof komplett gesperrt werden. Durch die Ausleitung an der Anschlussstelle Weiden-West waren auch die Straßen in Weiden zeitweise überlastet. Erst am Nachmittag normalisierte sich der Verkehr wieder.