Polizei-Aktion gegen Raser-Szene in Amberg

Die Polizei ist am Samstagabend in Amberg gegen die Stadtrundenfahrer und die Auto-Poser-Szene vorgegangen. Vor allem der enorme Lärm und die Vermüllung von Großparkplätzen sowie unvernünftiges und verkehrsfeindliches Fahrverhalten standen im Fokus der Aktion. Verschiedene Geschwindigkeits-Messstellen registrierten in 4 Stunden 350 Verstöße im Stadtgebiet, 24 Fahrverbote gab es insgesamt. Das Parkdeck an der Kräuterwiese und auch ein Großparkplatz in der Fuggerstraße wurden ebenfalls von Einsatzkräften kontrolliert. Ca. 250 Personen befanden sich dort und hatten es sich mit Campingausstattung und Fast-Food gemütlich gemacht. Alleine bei 10 Fahrzeugen wurden unzulässige Veränderungen festgestellt, die die Betriebserlaubnis zum Erlöschen gebracht hatte.