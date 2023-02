Polizei Amberg und Sulzbach-Rosenberg suchen Verstärkung

Die Polizeiinspektionen Amberg und Sulzbach-Rosenberg suchen Verstärkung für die Sicherheitswacht. Eine neue Ausbildung ist für den Herbst geplant. Die Ehrenamtlichen sind auf Streife unterwegs. Dabei halten sie stets Kontakt zur Polizei und sorgen so dafür, dass schnell und gezielt professionelle Hilfe in Notlagen oder Gefahrensituationen alarmiert und geleistet werden kann.

Zur Stärkung unserer Teams der Sicherheitswacht in Amberg und Sulzbach-Rosenberg suchen wir DICH!

• Ein Wohnort in Amberg oder Sulzbach-Rosenberg ist hierfür nicht erforderlich.

• Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf können formlos per Mail, per Post oder persönlich an die Polizeiinspektion Amberg oder Sulzbach-Rosenberg gerichtet werden.

• Die Ausbildung neuer Angehöriger der Sicherheitswacht ist für Herbst 2023 geplant.

• Gerne können Sie sich auch telefonisch mit den Verantwortlichen der Sicherheitswacht in Verbindung treten.

Bereich Amberg: POK Dominik Lehmeier (09621/890-0)

Bereich Sulzbach-Rosenberg: PHK Achim Kuchenbecker (09661/8744-0)