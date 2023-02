Blue Devils Weiden vorzeitig Meister und eigenes Sticker-Sammelalbum

Jetzt ist es fix: Die Blue Devils Weiden gewannen gestern zu Hause gegen die Black Hawks Passau mit 8 zu 2 und können sich damit jetzt schon vorzeitig Meister der Eishockey Oberliga Süd nennen. Den ersten Platz kann ihnen keiner mehr nehmen. Am Sonntag treffen die Weidener auswärts auf die Starbulls Rosenheim. Damit aber nicht genug der guten Nachrichten für die blauen Teufel:

Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, der eigene Verein in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die “großen Stars“ des Sports gilt, wird für den EV Weiden und die Blue Devils ab heute Realität. Denn dann gibt es die individuell kreierten Sammelhefte im Vereinslook exklusiv in den EDEKA Grünbauer Filialen in Weiden. Zum Sammelstart heute findet um 15:00 Uhr im EDEKA Grünbauer in der Unteren Bauscherstraße 22 in Weiden sogar eine Autogrammstunde mit der kompletten Mannschaft der Blue Devils und dem Trainerteam statt