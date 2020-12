Polizei löst Nikolausfeier auf

Die Polizei hat am Samstagabend in Hemau, im Landkreis Regensburg, eine unerlaubte Nikolausfeier aufgelöst. Die Beamten hatten eine Mitteilung erhalten, dass in einem privaten Gartenhaus eine Feier stattfindet.

Die Polizisten trafen dort sieben Erwachsene aus mehreren Haushalten an, die zudem relativ uneinsichtig waren und ihre Personalien nicht nennen wollten. Darum wurde eine zweite Polizeistreife hinzugezogen und die Feier aufgelöst. Alle Anwesenden erhielten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen. Der Eigentümer der Gartenlaube muss sich nun wegen einer nicht erlaubten Veranstaltung auf seinem Grundstück verantworten.