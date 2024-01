Polizei mit Oberpfälzer Bauern weitgehendst zufrieden

Am Montagmorgen startete auch in der Oberpfalz die Protestwoche der Landwirte. Es sammelten sich zahlreiche Landwirte, Lkw-Fahrer und weitere Unterstützer.

Die Polizei in der Oberpfalz registrierte bis zum Mittag 30 Aktionen, an denen insgesamt bis zu 6.100 Personen mit rund 6.000 Fahrzeugen teilnahmen. Die Veranstalter hielten sich an die gesetzlichen Bestimmungen sowie die getätigten Absprachen. Gegen einzelne Verkehrsteilnehmer und Personen wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es handelte sich unter anderem um „Langsamfahrten auf Autobahnen“ und verbotswidrige Drohnenflüge.

Insgesamt konnte eine positive Bilanz gezogen werden. Der Großteil der Versammlungsteilnehmer zeigte sich kooperativ und verkehrsfreundlich. Dies zeigte sich am Vormittag auch an der Autobahnausfahrt Pfreimd, wo ein Versammlungsteilnehmer mit seinem Traktor ein festgefahrenes Dienstfahrzeug der Polizei aus dem aufgeweichten Untergrund zog.