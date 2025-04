Polizei nimmt sechs mutmaßliche Drogenhändler fest

Bei Durchsuchungen in Ingolstadt findet die Polizei mehrere Kilogramm Kokain. Erste Hinweise gab es schon im Juni – jetzt folgen Festnahmen.

Die Polizei hat sechs mutmaßliche Drogenhändler in Ingolstadt festgenommen. Schon im vergangenen Juni gab es Hinweise, dass dort im großen Stil mit Kokain gehandelt wird, wie die Polizei mitteilte.

Sieben Verdächtige nahmen die Polizisten demnach am Montag fest. Sechs von ihnen im Alter zwischen 25 und 41 Jahren befänden sich inzwischen in Untersuchungshaft, hieß es. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei habe es Durchsuchungen in elf Wohnungen, einer Pension und einer Spielothek in Ingolstadt gegeben, sagte eine Polizeisprecherin.

Dabei fand die Polizei demzufolge in einer Wohnung rund 3,1 Kilogramm Kokain, etwa 15 000 Euro Bargeld und Händlerutensilien. Außerdem stellten die Ermittler nach Polizeiangaben zwei Schlagringe, sieben Marihuana-Pflanzen und zwei Autos sicher. (dpa/lby)