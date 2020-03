Polizei schnappt mutmaßliches Betrügertrio

Die Polizei hat ein mutmaßliches Betrügertrio in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel geschnappt. Die drei sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Ab Mitte Februar suchten die zwei Männer und eine Frau sechs Mal ein Fachgeschäft auf und bezahlten diverse Waren, wie Tapeten, Teppiche und Bodenbeläge, mit EC-Karten im Lastschriftverfahren. Wie sich wenig später herausstellte, waren die Konten bei keinem der Bezahlvorgänge gedeckt. Am Freitag erstattete das Geschäft schließlich Anzeige. Als die dreisten Betrüger am nächsten Tag erneut in dem Laden erschienen, riefen die Angestellten sofort die Polizei. Die Personen wurden festgenommen. Dem Geschäft entstand ein Schaden von über 14.000 Euro.