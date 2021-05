Polizei warnt vor Flyer

Am Freitag meldete sich eine besorgte Bürgerin bei der Polizei Weiden und teilte mit, dass ein Angehöriger vor ein paar Tagen in einer regionalen Tageszeitung auf einen Flyer aufmerksam wurde, in dem handwerkliche Dienstleistungen, zum Beispiel Dachreinigungen, angeboten werden.

Die Flyer wurden insbesondere in der mittleren und nördlichen Oberpfalz verteilt. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass manche Angaben auf dem Flyer, insbesondere zu der angegebenen Firma, nicht den Tatsachen entsprechen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich vor sogenannten „Handwerkern“, die versuchen, ihren Opfern einzureden, dass beispielsweise das schadhafte Dach, die Einfahrt oder die undichten Fenster dringend renoviert werden müssen. Die „Dachhaie“ laden sich bei Hausbesitzern, ähnlich wie Drückerkolonnen, selber ein.

Verhaltenstipps