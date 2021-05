„Stadtradeln“-Challenge: Amberg gegen Weiden

Das „Stadtradeln“ ruft für den Vatertag am Donnerstag zu einer Feiertags-Challenge auf. Die Stadt Amberg tritt gegen Weiden an.

Von 8 bis 21 Uhr sollen in jeder Kommune möglichst viele Kilometer gesammelt werden. Am Ende werden die Kilometerstände verglichen, um den Tagessieger herauszufinden. Also – eine tolle Aktion, um an Christi Himmelfahrt so richtig in die Pedale zu treten. Außerdem ruft die Stadt Weiden während des Stadtradelns zu einer Spendenaktion für die Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord auf. Es werden Sponsoren gesucht, die pro gefahrenem Kilometer in der Stadt Weiden ein bis drei Cent spenden. Man kann aber auch einen eigenen Spendenbetrag festlegen. Bisher konnten über 1.400 Teilnehmer in 121 Teams ca. 85.000 Kilometer mit dem Bike zurücklegen.