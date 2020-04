Polizist stoppt Transporter mit Streifenwagen

Um einen davonrollenden Transporter zu stoppen, stellte ein Polizist in Hof seinen Streifenwagen in den Weg.

Der Fahrer des Transporters habe beim Tanken die Handbremse vergessen anzuziehen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der Fahrer bezahlen wollte, rollte sein Transporter vom Tank-platz und rammte zwei Werbetafeln. Der Beamte von der Polizeiinspektion Hof reagierte schnell und stellte seinen Streifenwagen in den Weg des rollenden Transporters. Der Schaden am Streifenwagen wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.