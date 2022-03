Brand in Vereinsheim

Ein Brand in einem Vereinsheim in Oberhaid im Landkreis Bamberg hat gestern Abend mehrere Feuerwehren auf Trab gehalten.

Gegen 20 Uhr 15 brach das Feuer in einem Nebengebäude des Vereinsheims aus. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatten die Flammen aber bereits auf das Hauptgebäude übergeschlagen. Glücklicherweise befanden sich bei Ausbruch des Feuers keine Personen in dem Sportheim. Der Schaden an den Gebäuden beläuft sich jedoch auf ca. 150 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.