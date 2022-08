Programm der Luisenburgfestspiele 2023 jetzt komplett

Das Programm der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel für das Jahr 2023 ist vollständig. Teile des Programms sind ja bereits angekündigt worden.

SISTER ACT eines der beliebtesten und spektakulären Musicals kommt erneut auf die Felsenbühne. Außerdem mit dabei: CAVEMAN, eines der erfolgreichsten Stücke des Broadway. In der Regie von Esther Schweins feiert die Komödie auch in Deutschland Erfolge und ist endlich in Wunsiedel zu sehen. Zusätzlich zeigen die Festspiele ein neues regionales Musical mit dem Titel „KALTE FREIHEIT – SPION ZWISCHEN DEN GRENZEN“. Die Zuschauer erwartet ein spannender Spionagekrimi aus der Zeit des Kalten Krieges, der an der Grenze von Tschechien und Deutschland spielt.