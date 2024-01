Proteste der Landwirte im Landkreis NEW

Oberpfälzer Landwirte machen ihrem Ärger Luft im Hinblick auf die Streichung der Agrarsubventionen. In Vohenstrauß waren gestern Abend zahlreiche Traktoren, LKW sowie andere Fahrzeuge deswegen unterwegs.

Und im Bereich Pressath/Eschenbach/Grafenwöhr ist heute ein Protestzug mit Traktoren von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr geplant. In Eschenbach fährt der Zug auf den Stadtplatz und hält dort für eine Zwischenkundgebung. Die Protestveranstaltung wird durch die Polizei abgesichert und begleitet.

Der Streckenverlauf : Start am Sportplatz zwischen Pressath und Wollau, danach durch das Stadtgebiet Presssath zur B 470 nach Eschenbach. In Eschenbach fährt der Zug auf den Stadtplatz und hält dort für eine Zwischenkundgebung. Im Anschluss geht es über die St 2168 nach Grafenwöhr. Dort geht es entlang der B 229 bis zur Abzweigung Dießfurther Straße. Die Felsmühlstraße führt den Zug zurück auf die B 299 in Richtung Pressath. Dort wird das Stadtgebiet bis zum Start/Schlusspunkt durchfahren.

© Video: Nina Ebnet