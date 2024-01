Bruder-Gerhard-Hospiz in Schwandorf eröffnet

Ein Dieb hat am Donnerstagnachmittag in Schwandorf auf dem Friedhofsparkplatz …

Auto geknackt und Geld abgehoben Ein Dieb hat am Donnerstagnachmittag in Schwandorf auf dem Friedhofsparkplatz …

Auto geknackt und Geld abgehoben Ein Dieb hat am Donnerstagnachmittag in Schwandorf auf dem Friedhofsparkplatz …

Zukunftspreis in Schwandorf verliehen Der Verein „Partner für den Landkreis Schwandorf“ hat jetzt den Zukunftspreis …

Zukunftspreis in Schwandorf verliehen Der Verein „Partner für den Landkreis Schwandorf“ hat jetzt den Zukunftspreis …

Symbolfoto: David Inderlied/dpa