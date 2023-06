Quadfahrer fährt Hund an und flüchtet

Ein Hund ist am Sonntag in Thanstein im Raum Schwandorf schwer verletzt worden.

Die Hundebesitzerin war mit ihrem Yorkshire-Terrier am Wagnerhof spazieren. Ein Quad-ähnliches Fahrzeug mit Schwandorfer Kennzeichen fuhr an den Beiden vorbei und erwischte den Terrier am Bein. Die Frau forderte den Fahrer auf, stehenzubleiben. Der hielt kurz an, fuhr dann aber einfach weiter.

Das Tier wurde so schwer verletzt, dass ihm das Bein abgenommen werden musste. Die Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald bittet um Zeugenhinweise.