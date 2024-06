Ramasuri und Radio Galaxy punkten in Zielgruppe

Radio Ramasuri konnte bei der diesjährigen Funkanalyse Bayern abermals zulegen. Der Radiosender für die Oberpfalz steigert seine Hörerzahlen besonders in der wichtigen werberelevanten Zielgruppe der 20- bis 49-Jährigen.

In der Tagesreichweite (TRW) werden in der Zielgruppe 20 bis 49 Jahre 25,4 Prozent der Personen erreicht und in der Zielgruppe 30 bis 49 Jahre sogar 33,2 Prozent. Damit belegt Radio Ramasuri in den genannten Zielgruppen den Spitzenplatz vor allen anderen in der Region empfangbaren Sendern.

Sehr gute Noten vergeben die Ramasuri-Hörer erneut für das Programm und für die Themenauswahl. Ramasuri ist und bleibt Spitzenreiter bei der regionalen Berichterstattung. Fast alle Hörer fühlen sich bei ihrem Sender gut und sehr gut über Wichtiges aus ihrer Heimat informiert.

Zulegen konnte der Sender auch noch einmal deutlich bei den Bewertungen für die Musikauswahl und den Werten der Wetterkompetenz. Auch steht die Oberpfalz sehr gerne mit der Morgensendung „Muntermacher“ und den Moderatoren auf, auch hier stiegen die positiven Bewertungen abermals an.

Auch das auf eine jüngere Zielgruppe ausgerichtete Radio Galaxy Amberg/Weiden bleibt in der Erfolgsspur. Der Sender konnte sich in seiner Kernzielgruppe (14 bis 39 Jahre) deutlich verbessern. Die Prozentzahl stieg von 11,8 auf jetzt 19,1 Prozent.

„Wir danken unseren Hörern fürs Einschalten,“ so Ramasuri und Galaxy Geschäftsführer Thomas Conrad. „Der eingeschlagene Weg, sich besonders in den werbewirksamen Zielgruppen noch breiter aufzustellen, trägt Früchte. Für unsere Werbekunden und unsere Hörer sind wir das verlässliche Medium aus unserer Heimat“, so Conrad weiter.