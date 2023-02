Rawetzer Narrenzug 2023

Heute werden wieder Tausende von Faschingsfreunden aus Marktredwitz und der Region den traditionellen Rawetzer Narrenzug – einen der größten Faschingsumzüge Oberfrankens – bestaunen. Viele fantasievoll verkleidete Gruppen und bunt gestaltete Motivwägen ziehen ab 13.30 Uhr durch die Stadt.

Haupttreffpunkt für die Zuschauer ist der Markt in der Innenstadt. Dort werden Kommentatoren über die einzelnen Zugteilnehmer und deren Motto informieren und für richtig gute Stimmung sorgen. Buntes Faschingstreiben herrscht außerdem in den Lokalen in der Innenstadt.