Regensburg: Einbrecher scheitert am Tresor

Ein Einbrecher ist in Regensburg an einem massiven Tresor gescheitert.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drang ein Unbekannter gewaltsam in eine Firma in der Weidener Straße im Gewerbegebiet Haslbach ein. Dort betrat der Täter mehrere Büros und verursachte erheblichen Sachschaden. Schließlich versuchte der Einbrecher in einen Tresor zu gelangen.

Der Versuch scheiterte jedoch an der massiven Konstruktion, so dass der Gauner ohne Beute abzog. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Die Kripo Regensburg ermittelt.