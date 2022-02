Regensburg: Kellerbrand in einer Gaststätte

In Regensburg-Kumpfmühl ist es am Dienstag (22.02.) zu einem Kellerbrand in einer Gaststätte gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Abend waren die Einsatzkräfte verständigt worden. Die Feuerwehr brachte die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen ins Freie und löschte den Brand. Durch das Feuer wurde im Keller gelagertes Inventar der Gaststätte zerstört.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Brandursache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an der Deckenbeleuchtung. Hinweise auf Fremdverschulden beziehungsweise Brandstiftung ergaben sich nicht.