Regensburg: Räuberischer Diebstahl

Am Freitagnachmittag betraten zwei bisher unbekannte Männer ein Ladengeschäft am Domplatz in Regensburg und stahlen in einem unbeobachteten Moment das Bargeld aus der Kasse.

Ein zwischenzeitlich aufmerksam gewordener Mitarbeiter, schritt ein und versuchte den Tätern das Geld wieder abzunehmen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Auseinandersetzung, wobei der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit einem Teil der Beute von einigen hundert Euro. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Die Tatverdächtigen waren dunkelhäutig mit afrikanischem Aussehen. Etwa 30 Jahre alt. Einer etwa 175 cm groß und schlank der andere etwa 190 cm groß und kräftig, mit einem 3-Tage Bart

Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo in Regensburg entgegen.