Schwandorf: Noch viele freie Impftermine

Wie in ganz Bayern und Deutschland setzen sich auch im Landkreis Schwandorf die Inzidenzsprünge fort. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 641, am Donnerstag bereits bei 727 und am Freitag bei 819. Die Gesamtzahl der Infektionen im Landkreis Schwandorf liegt damit bei rund 18.700.

Im Marienheim in Neunburg vorm Wald weitet sich das Infektionsgeschehen unterdessen aus. Betroffen sind mittlerweile 54 Bewohner und 32 Mitarbeiter.

In diesem Zusammenhang macht das Landratsamt Schwandorf auch nochmal auf viele freie Impftermine des Impfzentrums in Nabburg und der Außenstelle im Globus in Schwandorf aufmerksam.

Impfzentrum Nabburg:

Samstag, 29.01.2022, 9.00–12.30 Uhr und 14.00–17.30 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Sonntag, 30.01.2022, 9.00–12.30 Uhr und 14.00–17.30 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Montag, 31.01.2022, ganztags nur mit Termin

Dienstag, 01.02.2022, 9.00–12.30 Uhr und 14.00–17.30 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)

Mittwoch, 02.02.2022, 7.00–11.30 Uhr und 13.00–16.00 Uhr – ab 12 Jahren

Impfzentrum im Globus in Schwandorf:

Samstag, 29.01.2022, 8.00–11.30 Uhr und 13.00–17.00 Uhr – ab 12 Jahren

Sonntag, 30.01.2022, geschlossen

Montag, 31.01.2022, 9.00–12.30 Uhr und 14.00–17.30 Uhr – ab 12 Jahren

Dienstag, 01.02.2022, 9.00–12.30 Uhr und 14.00–17.30 Uhr – ab 12 Jahren

Mittwoch, 02.02.2022, 8.00–11.30 Uhr und 13.00–17.00 Uhr – Impfungen für alle (5-99 Jahre)