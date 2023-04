Am 31. Januar ist ein Senior aus Tegernheim im Landkreis Regensburg Opfer …

Telefonbetrügerin geschnappt Am 31. Januar ist ein Senior aus Tegernheim im Landkreis Regensburg Opfer …

Nach einem bewaffneten Überfall in Regensburg hat die Polizei die Täter noch …

Regensburg: Bewaffneter Raubüberfall auf Pizzalieferdienst Nach einem bewaffneten Überfall in Regensburg hat die Polizei die Täter noch …

Etwa 100.000 Euro haben Betrüger von einer 91 Jahre alten Frau in Oberfranken …

Hof: Telefonbetrüger erbeuten 100 000 Euro von Seniorin Etwa 100.000 Euro haben Betrüger von einer 91 Jahre alten Frau in Oberfranken …

Am Mittwoch ist in Arzberg im Landkreis Wunsiedel eine 89-Jährige mit einem …

Rentnerin mit Schockanruf um viel Geld betrogen Am Mittwoch ist in Arzberg im Landkreis Wunsiedel eine 89-Jährige mit einem …

