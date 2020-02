Auszubildender erhält Staatspreis

Ein Auszubildender der Firma Rogers Germany in Eschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist mit dem „Staatspreis für besondere schulische Leistungen in der Berufsschule“ ausgezeichnet worden.

Bei dem Preisträger handelt es sich um Manuel Redel aus Waidach in Oberfranken. Er absolviert bei der Eschenbacher Firma eine Ausbildung zum Oberflächenbeschichter und schaffte es, die dreijährige Ausbildung auf eine etwas mehr als 2-jährige Ausbildungsdauer zu verkürzen. Dabei erreichte der Quereinsteiger bei verkürzter Lehrzeit die Traumnote 1,0 im Abschlusszeugnis. Jetzt steht nur noch die praktische Prüfung vor der IHK aus, die kommende Woche stattfinden wird.