Rohrwerk Maxhütte GmbH meldet erneut Insolvenz an

Rund 320 Mitarbeiter müssen kurz vor Ostern um ihren Job bangen. Das Rohrwerk Maxhütte GmbH in Sulzbach-Rosenberg hat am Donnerstag erneut Insolvenz angemeldet.

In einer Pressemitteilung informierte das Rohrwerk, dass eine nicht zufriedenstellende Auslastung, sowie der drohende Wegbruch eines Hauptkunden der Grund für den erneuten Insolvenzantrag sei. Das Rohrwerk wurde 1954 als Teil der Maxhütte gegründet. Seit 2003 ist es ein eigenständiges Unternehmen. 2021 wurde von dem Unternehmen ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet und 2022 übernahm dann die britische Mertex-Gruppe das Rohrwerk. Aber bereits 2023 gab es erneut Probleme im Unternehmen. Das Rohrwerk Maxhütte GmbH zählt zu den größten Arbeitgebern in Sulzbach-Rosenberg.