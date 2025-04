Rouladen in der Handtasche – Ehepaar stiehlt Fleisch

Ein Ehepaar bezahlt wiederholt nicht für Fleischwaren in einem Supermarkt im Landkreis Amberg-Sulzbach. Als das Marktpersonal einen Schwund an Rinderrouladen bemerkt, fliegt die Serie auf.

Mit Rinderrouladen in der Handtasche versteckt soll sich eine Frau mehrfach aus einem Supermarkt in Sulzbach-Rosenberg geschlichen haben. Am Dienstag hat die Polizei ein Ehepaar überführt, wie sie mitteilte.

Die Polizei geht eigenen Angaben nach davon aus, dass das Pärchen das Geschäft in den Oberpfalz-Arkaden in Sulzbach-Rosenberg jeweils gemeinsam betrat. Dann habe der 47 Jahre alte Mann an der Fleischtheke Rinderrouladen bestellt. In einem Seitengang kurz vor der Kasse verabredeten sich die beiden laut Polizei und die 50-Jährige steckte die Rouladen in ihre Handtasche. Während der Mann demnach die Waren aus dem Einkaufswagen bezahlte, soll sich die Frau hinter ihm vorbeigeschlichen haben. Ohne die Fleischwaren zu bezahlen, soll das Ehepaar den Angaben zufolge den Markt verlassen haben.

Mindestens fünf Fälle in etwa einem Jahr

Über einen Zeitraum von rund einem Jahr sollen die beiden in mindestens fünf Fällen in dem Supermarkt die Fleischwaren gestohlen haben. Aufgeflogen seien die Diebstähle, als das Personal auf den „regelmäßigen Schwund von Rinderrouladen“ aufmerksam wurde. Das Marktpersonal wertete daraufhin Videoaufnahmen von Überwachungskameras aus, sagte ein Polizeisprecher. Das Pärchen war laut Polizei geständig. Den Schaden für den Supermarkt schätzte sie auf weit über 100 Euro. (dpa/lby)