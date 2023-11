Sachbeschädigungsserie in Hohenwarth – 2.000 Euro Belohnung ausgesetzt

In den zurückliegenden Wochen sind in Hohenwarth, im Landkreis Cham, immer wieder Autos und gemeindeeigene Gebäude beschädigt worden.

So dreht ein Unbekannter in der Ortsmitte vorsätzlich Schrauben in Pkw-Reifen oder platziert sie vor den Reifen der geparkten Fahrzeuge. Mittlerweile gibt es über 30 Fälle. Anfang Oktober wurden Fensterscheiben des Feuerwehrhauses und der Grundschule mit Stahlkugeln beschossen. Ob zwischen beiden Serien ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Wer entsprechende Hinweise auf den oder die Täter geben kann, soll sich an die Polizei in Bad Kötzting wenden. Das könnte sich lohnen, denn die Gemeinde Hohenwarth hat jetzt eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.