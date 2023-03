Saisoneröffnung im Freilandmuseum Oberpfalz

„Komme was Wolle!“ unterstreicht Museumsleiter Dr. Tobias Hammerl mit einem Augenzwinkern. Nach drei Jahren mit vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie freut er sich auf eine hoffentlich komplette Museumssaison ohne Schließungen und Auflagen.

Im Freilandmuseum herrscht Vorfreude. Den ganzen Winter über haben Dr. Hammerl und die Mannschaft die neue Saison vorbereitet. Die Handwerker und landwirtschaftlichen Mitarbeiter haben die historischen Gebäude und das Gelände aus dem Winterschlaf geweckt, das Team in der Verwaltung hat viele Veranstaltungen, Workshops und Führungen vorbereitet und die Abteilung Museumspädagogik freut sich schon auf die Osterferien und die ersten Kinderferienprogramme in diesem Jahr.

Noch vor den Osterferien wird die Saison am 18. März mit einem bunten Programm rund um das Thema Schafe und Schäfer eröffnet. Museumsbäcker Roland Paulus backt wieder sein Museumsbrot und viele weitere Schmankerl. Für Kinder wird es Mitmachaktionen geben, bei denen sie Schafe basteln können, die danach in die Ausstellung aufgenommen werden. Und die Museumsschafe selbst sind auch nicht weit und grasen auf der Wiese vor dem Museum. Die Aktionen starten am Samstag, den 18. März um 11 Uhr.

Das gesamte Jahresprogramm mit allen Veranstaltungen wie dem Zithertag am 16. April, dem Frühjahrsmarkt am 7. Mai oder dem Tag des Bauhandwerks am 21. Mai ist auf der Website des Freilandmuseums zu finden. Alle Führungen und Workshops können über die Website unter www.freilandmuseum-oberpfalz.de gebucht werden.