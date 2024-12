Schnee und Regen in Bayern in Sicht

Weitere Skigebiete starten zum Wochenende in Bayern in die Saison. Wintersportler können sich auf Schnee in höheren Lagen freuen. Auf den Straßen ist aber Vorsicht geboten.

Nach einer ruhigen Wetterlage kommen auf Bayern zum Wochenende Regen im Flachland und Schnee in höheren Lagen zu. Freitag- und Samstagnacht besteht wegen überfrierender Nässe Glättegefahr, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bis zum Samstag gibt es nachts Nebel und Frost, die Temperaturen steigen tagsüber auf knapp über null Grad. Von Samstag an werden von Westen her Niederschläge erwartet. In Lagen ab 800 bis 1.000 Meter geht der Regen am Abend in Schneefall über. Am Sonntagmorgen schneit es ab 400 bis 600 Meter. In den Alpen rechnet der DWD mit fünf bis zehn Zentimeter Schnee und im Bayerischen Wald mit einem bis fünf Zentimeter Schnee. Im Gebiet des Großen Arbers sei auch mehr Schnee möglich.

In den Schneefallgebieten sollte man sich auch auf Verkehrseinschränkungen wegen Schneematsch einstellen. Die Temperaturen liegen am Wochenende in den höheren Lagen bei null bis vier Grad. In München klettern die Temperaturen tagsüber auf bis fünf Grad. Nachts sei es meist frostig, so die Sprecherin des DWD. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz