Schnuppertage an der OTH Amberg-Weiden

Wie läuft eigentlich eine Vorlesung im Hörsaal ab? Und was ist auf dem Campus los? Ob ein Studium wirklich ganz anders ist als Schule – das können Schüler in den Herbstferien an der OTH Amberg-Weiden erleben.

Die Schnuppertage finden nächsten Mittwoch und Donnerstag in Weiden und in Amberg statt. Dabei können Schüler an Vorlesungen teilnehmen. Zum Beispiel zu den Studiengängen Informatik, Landmanagement und Medieninformation.

Darüber hinaus gibt es speziell für Schülerinnen, die sich für Studienmöglichkeiten im Bereich Informatik interessieren, am Campus Amberg am Donnerstag, 3. November von 10 bis 14.30 Uhr die interaktive Infoveranstaltung „Girls go IT – Informatik ist viel mehr als alleine an einem Computer zu sitzen“.

In Workshops und im Austausch mit Studentinnen und ProfessorInnen stehen Themen rund um die Studienmöglichkeiten und Karrierechancen im Bereich Informatik im Fokus. Hierfür ist eine Anmeldung unter Angabe von Name, Alter, Schule per Mail an m.nitsche@oth-aw.de notwendig.

Das ausführliche Programm mit einer Liste der offenen Vorlesungen ist auf der Homepage der Hochschule unter www.oth-aw.de/schnuppertage einsehbar.