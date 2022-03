Schüler der Lobkowitz-Realschule Neustadt drehen beeindruckenden Friedensfilm

Der Krieg in der Ukraine berührt viele Menschen. Tief betroffen sehen wir Bilder aus den umkämpften Städten und Gebieten. Tausende Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz und fliehen vor den Kriegsereignissen zu uns nach Mitteleuropa.

Wir sind erschüttert und sprachlos. Auch Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der Lobkowitz-Realschule sind schockiert von den brutalen und schrecklichen Ereignissen und stellen sich die Frage: „Was können wir tun?“

In vielen Unterrichtsgesprächen konnte die anfängliche Sprachlosigkeit über dieses Geschehen gebrochen werden. Konkret entstand daraus sogar der Wunsch: „Wir müssen eine Friedensbotschaft in die Welt senden!“ Diese Idee wurde spontan von Studienrat Daniel Sommer aufgegriffen, der zusammen mit einer internationalen Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Lobkowitz-Realschule einen Friedensfilm gedreht hat. In all ihren Muttersprachen verbalisieren sie das Wort „Frieden“ und beenden den Trailer mit der deutlichen Aufforderung: „Stop war. Anywhere. Anytime.“

Zu sehen ist dieser beeindruckende und berührende Friedensfilm auf der Homepage der Lobkowitz-Realschule (www.rs-new.de) und hier auf ramasuri.de: