Schwandorf – Autokauf wird zum Alptraum

Der Traum vom neuen Auto ist für einen 36-jährigen Schwandorfer zum Alptraum geworden.

Der Mann hatte über Ebay-Kleinanzeigen einen blauen Skoda in Wuppertal erworben. Als er am Montag das Auto bei der Zulassungsstelle in Schwandorf anmelden wollte, stellte sich heraus, dass der Skoda Ende September in Düren als gestohlen gemeldet worden war. Außerdem waren am Fahrzeug falsche Zulassungsstempel angebracht.

Die Polizei in Düren und Schwandorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Pech für den 36-jährigen Autokäufer: Er bleibt auf dem bereits gezahlten Betrag in Höhe von 18.300 Euro sitzen.