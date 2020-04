Schwandorf: Massiv beschädigter PKW – Polizei sucht Hund

Die Polizei in Schwandorf sucht aktuell Zeugen, die bei der Aufklärung eines PKW-Schadens helfen können.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Schwandorfer Ortsteil Büchelkühn ein in einem Hinterhof geparktes Auto beschädigt. Das skurrile an der Sache: Die Polizei geht davon aus, dass ein größerer Hund der Verursacher des Schadens ist.

Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass der Hund die Witterung eines Marders im Motorraum des Autos aufgenommen hatte und dann seinem Jagdtrieb nachgab. Hierbei wurde der Frontbereich des Autos stark beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Den Spuren nach, dürfte sich auch der Hund nicht unerhebliche Verletzungen im Kieferbereich zugezogen haben. Diese sollten auch dem Hundehalter aufgefallen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung über einen entsprechend verletzten oder anderweitig auffälligen Hund.