Schwandorf: Mitmachaktion des Regionalmanagements

Der Landkreis Schwandorf lädt dazu ein, seine Schönheit aus neuer Perspektive zu entdecken. Ab dem 12. August startet das Regionalmanagement eine Mitmachaktion, bei der Einheimische, Urlauber und Interessierte den Landkreis spielerisch erkunden können.

An drei Standorten – am Steinberger See, im Wild- und Freizeitpark Höllohe in Teublitz und am Dorfplatz Thanstein – wurden große Holzrahmen in Form von Puzzleteilen aufgestellt. Teilnehmer sind eingeladen, ein Foto vor einem dieser Rahmen zu machen, es auf der Webseite des Landkreises hochzuladen und zu beschreiben, warum sie gerne im Landkreis Schwandorf sind. Die Aktion läuft bis zum 30. September, und es gibt attraktive Preise zu gewinnen, darunter Übernachtungen im Seechalet am Steinberger See, einen Segelflug über den Landkreis und eine Alpakawanderung.