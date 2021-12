Schwarzenfeld erweitert Angebot an Corona-Tests

Ab der kommenden Woche können sich Bürger an insgesamt sechs Tagen in der Woche direkt in Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf einem Corona-

Schnelltest unterziehen. Bürgermeister Peter Neumeier hatte die Hilfsorganisationen auf den akuten Bedarf aufmerksam gemacht.

Glücklicherweise konnte eine Lösung gefunden werden: Das Testzentrum im Sportpark erweiterte seine Kapazitäten und bietet nun immer montags, donnerstags und sonntags Testmöglichkeiten an. Ab 07. Dezember kommt zusätzlich neu die St. Nikolaus Apotheke mit einer eigenen Teststelle hinzu. In beiden Einrichtungen ist eine Online-Anmeldung notwendig. An beiden Teststellen gibt’s für Kinder übrigens Spuck-Tests.

Die Termine im Detail:

• Montag 17:00 – 18:30 Uhr Testzentrum Sportparkhalle

• Dienstag 19:00 – 20:30 Uhr Teststelle St. Nikolaus Apotheke

• Mittwoch 19:00 – 20:30 Uhr Teststelle St. Nikolaus Apotheke

• Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr Testzentrum Sportparkhalle

• Freitag 19:00 – 20:30 Uhr Teststelle St. Nikolaus Apotheke

• Sonntag 10:00 – 11:30 Uhr Testzentrum Sportparkhalle

Online-Anmeldung:

• Testzentrum Sportparkhalle: https://www.etermin.net/coronatest

• Teststelle St.-Nikolaus Apotheke: https://schnelltest.apomondo.online/#/termine/4a3d4dae-1e54-4005-b7d1-628cd6d8e593