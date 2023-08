Schweißarbeiten führten zu Brand

Mit Schweißarbeiten hat ein 48-Jähriger Mann in Wernberg einen Brand ausgelöst

Der Mann aus Schönsee führte im einem Metallverarbeitungsbetrieb in Wernberg-Köblitz Schweißarbeiten an einem Container durch. Etwa 45 Minuten nach den Schweißarbeiten entzündete sich das im Container gelagerte Material aufgrund des vorangegangenen Funkenflugs. Zusätzlich wurde auch noch eine neben dem Container befindliche Lagerhalle an der Außenfassade beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt. Die Polizei warnt, bei Schweißarbeiten grundsätzlich auf den Funkenflug und die heißen Schweißperlen dahinter zu achten, da es in der Vergangenheit schon gehäuft zu solchen oder ähnlichen Vorfällen kam.