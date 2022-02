Schwerverletzte nach Lokalbesuch in Weidener Altstadt

In Weiden sind in der vergangenen Nacht mehrere Personen bei einem Lokalbesuch teils schwer verletzt worden. Gegen 0 Uhr 30 wurden Polizei und Rettungsdienste in ein Lokal in der Weidener Altstadt gerufen.

Acht Personen zeigten dort Vergiftungserscheinungen, sechs von ihnen wurden sogar schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Ursache für diese Vergiftungserscheinungen ist noch unklar. Die Feuerwehr führt Messungen durch, ein Gasaustritt im Gebäude oder Ähnliches gilt nach Informationen der Rettungskräfte vor Ort aber inzwischen als unwahrscheinlich. Hingegen könnte es sich aber um Lebensmittelvergiftungen in Speisen oder Getränken handeln.