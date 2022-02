Blue Devils verlängern Vertrag mit Headcoach Buchwieser

Der Tabellenführer der Oberliga Süd sorgt frühzeitig für Kontinuität auf der Trainerbank: Die Blue Devils Weiden haben den Vertrag mit Headcoach Sebastian Buchwieser um 3 Jahre verlängert.

Der 42-jährige Cheftrainer war vor der Saison vom EC Peiting zu den Blue Devils gewechselt und hat die Weidener mit akribischer Arbeit zu einer der Spitzenmannschaften in der Oberliga Süd geformt. Und noch ein Hinweis: Die Blue Devils haben die Lizenzunterlagen für die DEL2 eingereicht. Damit wären die Blue Devils im Falle des Erfolgs in den Playoffs berechtigt, das Aufstiegsrecht in die DEL2 wahrzunehmen.