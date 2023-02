© Foto: PI Marktredwitz Ein weißer Passat-Kombi ging Dienstagmorgen in …

Selb: Passat geht in Flammen auf © Foto: PI Marktredwitz Ein weißer Passat-Kombi ging Dienstagmorgen in …

Selb: Passat geht in Flammen auf © Foto: PI Marktredwitz Ein weißer Passat-Kombi ging Dienstagmorgen in …

Beim Brand eines Industriegebäudes in Oberfranken ist ein Mitarbeiter leicht …

Warnung vor brennenden Chemikalien – Brand in Selb Beim Brand eines Industriegebäudes in Oberfranken ist ein Mitarbeiter leicht …

Warnung vor brennenden Chemikalien – Brand in Selb Beim Brand eines Industriegebäudes in Oberfranken ist ein Mitarbeiter leicht …

Symbolfoto: magicpen, pixelio.de