Selb: Diensthund rettet Artgenossen

Ein Polizeidiensthund hat am Donnerstag in Selb im Landkreis Wunsiedel einem Artgenossen das Leben gerettet. Eine 82-jährige Hundehalterin war beim Gassigehen gestürzt.

Ihr Mischlingsrüde erschrak und rannte mitsamt der Leine davon. Wenig später teilten mehrere Zugführer der Polizei einen Hund in Gleiß-Nähe mit. Ein Polizei-Hundeführer wurde daraufhin in die Suche nach dem entlaufenen Rüden involviert. Und Diensthund „Melvin“ konnte schließlich nach langer Suche im unwegsamen Gelände den Mischling aufstöbern. Der Ausreißer hatte sich mit der Leine an einer Wurzel verfangen und sich so in eine lebensgefährliche Lage gebracht. Frierend, aber unverletzt, wurde er einer Bekannten der Besitzerin übergeben.