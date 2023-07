In Sulzbach-Rosenberg haben Betrüger versucht, am Montagmittag ältere Damen am Telefon zu überrumpeln.

Jemand gab sich als Polizeibeamtin aus und warnte vor bewaffneten Einbrechern in der Nähe. Sie fragte auch nach Vermögenswerten in den Haushalten. Die Damen ließen sich aber nicht täuschen und riefen die echte Polizei an. Diese bestätigte, dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelte. Die Täter gingen leer aus.