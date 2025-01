Szenen wie im Film: Fußgänger drischt auf SUV ein

Skurriler Vorfall in Sulzbach-Rosenberg: Am Donnerstag überquerte ein 39-jähriger Fußgänger bei Rot die Straße, was einen 37-jährigen Autofahrer zu einer Vollbremsung zwang.

Der Fußgänger schlug wütend auf die Motorhaube des SUVs ein und verursachte eine Delle, was der Fahrer bereits mit seinem Handy filmte. Als der Aggressor dann die Beifahrertür öffnen wollte, kam es zu einer Rangelei. Der Fußgänger flüchtete, der Autofahrer blieb unverletzt, aber seine Jacke und sein Smartphone wurden beschädigt. Dank des Videos konnte die Polizei den Täter identifizieren. Er muss für den Schaden von etwa 1.000 Euro aufkommen und wird wegen Sachbeschädigung angezeigt.