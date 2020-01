Nach dem Silo-Unglück am Mittwoch in Regensburg ist in der vergangenen Nacht auch der zweite Mann gestorben.

Zwei Männer wurden in einem Silo unter Tonnen von Sand verschüttet. Retter befreiten die beiden. Sie wurden im Rettungswagen reanimiert und in eine Klinik gebracht. Der ältere der beiden, ein 56-Jähriger, verstarb kurz darauf an den Folgen des Unfalls.

Der zweite Arbeiter, ein 23-Jähriger, erlag in der Nacht seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, muss noch geklärt werden.