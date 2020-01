Streit in Regensburg: Polizei sucht Zeugen

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Regensburg mit einer schwerverletzten Person sucht die Polizei jetzt dringend Zeugen.

Am Sonntagvormittag kam es zu der Tat in einer Wohnung in der Frankenstraße. Dabei soll der 19-jährige Wohnungsinhaber einen 18-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Der mutmaßliche Täter sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Nach aktuellem Ermittlungsstand gab es vorher einen Streit.

Die beiden Männer waren am Sonntagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr von einer Disko am Jesuitenplatz von der Innenstadt über die Steinerne Brücke in die Wohnung gegangen. Dabei hätten sie bereits gestritten und auf der Steinernen Brücke soll es bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Personen, die das mitbekommen haben, sollen sich bei der Kripo Regensburg melden.