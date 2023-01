Silvesternacht laut Polizeipräsidium Oberpfalz relativ ruhig

Obwohl durch die Beschränkungen der letzten Jahre sicherlich ein gewisser Nachholbedarf bestanden hätte, fiel die diesjährige Silvesternacht aus Sicht des Polizeipräsidiums Oberpfalz relativ ruhig aus.

Die Dienststellen in der Oberpfalz hatten in dieser Nacht insgesamt etwa 250 Einsätze abzuarbeiten. Es kam zu rund 30 Ruhestörungen und zahlreichen Aggressionsdelikten. Dabei wurden 23 Personen leicht verletzt, auch zwei leicht verletzte Polizeibeamte waren zu verzeichnen. Zudem wurden in der Silvesternacht 18 Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen insgesamt 10 Personen verletzt wurden. Das tragischste Beispiel war der Sturz eines 68-jährigen Fußgängers in Pittersberg. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Kopfverletzungen.