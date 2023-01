5 Verletzte bei Verkehrsunfall auf A93

Bei einem Verkehrsunfall auf der A93 sind gestern Vormittag 5 Menschen verletzt worden.

Ein 19-jähriger Freisinger war mit vier Freunden im Auto in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Grünau wollte der junge Autofahrer einen Sattelzug überholen. Beim Ausscheren unterschätzte er den Abstand zum Sattelzug und touchierte das linke Heck des 18-Tonners. Daraufhin geriet das Auto des 19-Jährigen ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Schließlich kam er quer zur Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die 5 Fahrzeuginsassen konnten das Auto noch selbständig verlassen. Sie wurden aber mit diversen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die A93 war in diesem Bereich für etwa 2 Stunden total gesperrt.