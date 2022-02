Skiunfall im Skilanglaufzentrum Silberhütte

Im Skilanglaufzentrum Silberhütte im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist es gestern Nachmittag zu einem folgenschweren Skiunfall gekommen.

Eine 63-jährige Langläuferin war auf der Loipe gerade bergab unterwegs, als sich ihr von hinten ein schnellerer Langläufer näherte. Dieser habe ihr noch zugerufen, links zu fahren und locker zu bleiben, doch die Langläuferin war offensichtlich so verunsichert, dass sie auf die rechte Spur wechselte. So nahm das Unglück seinen Lauf. Der schnellere Langläufer erwischte die 63-Jährige beim Überholen noch an ihrer rechten Schulter, sodass diese zu Sturz kam und sich das linke Bein brach. Ersthelfer verständigten die Rettung, die schließlich mit Rettungshubschrauber und Bergwacht zum Unfallort gebracht wurde. Der schnellere Langläufer aber setzte seine Fahrt unvermindert fort – derzeit ist noch unklar, ob er den Sturz der Dame überhaupt bemerkt hatte. Mögliche Unfallzeugen mögen sich bitte bei der Polizei Tirschenreuth melden.