Sommerlicher Start ins Wochenende in Bayern

Am Wochenende wird es in Bayern heiß und sonnig. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sollen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad ansteigen.

Am Donnerstag gibt es demnach ab Mittag reichlich Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 Grad im höheren Alpenvorland und 31 Grad am Main. In der Nacht bleibt es überwiegend klar, stellenweise mit Nebel im Alpenvorland.

Am Freitag zeigt sich nach DWD-Angaben das gleiche Bild mit viel Sonne und Höchstwerten von 27 bis 31 Grad. Die höchsten Temperaturen gibt es wie auch schon am Donnerstag in Mainfranken.

Das Wochenende beginnt samstags mit örtlichem Frühnebel. Danach soll es wieder viel Sonne und Höchstwerten von 27 bis 32 Grad geben. Der Wind weht nur schwach.

Am wärmsten wird es vielerorts am Sonntag bei Maxima von 28 bis 32 Grad. Ebenfalls scheint wieder viel die Sonne, im Tagesverlauf kommen ein paar Quellwolken hinzu. (dpa/lby)