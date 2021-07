Auch an diesem Wochenende laufen wieder einige Sonderimpfaktion in der Oberpfalz:

Seit 11 Uhr kann sich jeder, der möchte unkompliziert von einem mobilen Impfteam im Spitalgarten in Regensburg impfen lassen. Am Abend gibt es außerdem eine Impfnacht bis 24 Uhr im Impfzentrum am Regensburger Dultplatz.

Auch vor dem Globus-Markt in Schwandorf steht heute wieder ein Corona-Impfbus. Hier wird bis 18 Uhr ohne vorherige Anmeldung geimpft.

Und in Cham steht bis 18 Uhr ein Impfbus vor dem Regentalcenter.